Carnet de route de Alaincourt à Lucy Alaincourt Aisne vendredi 1 août 2025.

Durée : 165 Distance : 23800.0 Tarif :

Partez le long du canal de la Sambre à l’Oise pour découvrir les paysages naturels et préservés de la Vallée de l’Oise. En chemin, vous admirerez quelques superbes moulins, et savourerez la fraîcheur de quelques zones humides ombragées.

English : Carnet de route de Alaincourt à Lucy

Take a trip along the Sambre à l’Oise canal to discover the natural and preserved landscapes of the Oise Valley. Along the way, you will admire some superb mills and enjoy the coolness of some shady wetlands.

Deutsch : Carnet de route de Alaincourt à Lucy

Fahren Sie entlang des Sambre-Oise-Kanals, um die unberührten Naturlandschaften des Oise-Tals zu entdecken. Unterwegs werden Sie einige wunderschöne Mühlen bewundern und die Kühle einiger schattiger Feuchtgebiete genießen.

Italiano :

Partite lungo il canale Sambre-Oise per scoprire i paesaggi naturali e preservati della Valle dell’Oise. Lungo il percorso, potrete ammirare alcuni superbi mulini e godere della freschezza di alcune zone umide ombreggiate.

Español : Carnet de route de Alaincourt à Lucy

Recorra el canal de Sambre a Oise para descubrir los paisajes naturales y preservados del valle del Oise. Por el camino, admirará algunos magníficos molinos y disfrutará de la frescura de algunos humedales sombreados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France