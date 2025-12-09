Carnet de route de Blangy à Etréaupont Hirson Aisne

Carnet de route de Blangy à Etréaupont En VTC

Carnet de route de Blangy à Etréaupont 02500 Hirson Aisne Hauts-de-France

Au départ de la base de loisirs de Blangy, située dans un étroit défilé forestier, partez à la découverte du plus grand bocage d’Europe. Ce parcours de moins de 40km vous offrira un aperçu déjà très fidèle des merveilles de Thiérache, entre églises fortifiées et prairies herbeuses, entre le bocage verdoyant et des villages de brique au charme préservé.

English :

Starting from the Blangy leisure base, located in a narrow forest pass, discover the largest bocage in Europe. This route of less than 40km will give you an already very faithful glimpse of the wonders of Thiérache, between fortified churches and grassy meadows, between the green bocage and brick villages with preserved charm.

Deutsch :

Von der Freizeitanlage Blangy aus, die in einer engen Waldschlucht liegt, können Sie die größte Heckenlandschaft Europas entdecken. Diese Strecke von weniger als 40 km bietet Ihnen einen bereits sehr getreuen Einblick in die Wunder der Thiérache, zwischen befestigten Kirchen und grasbewachsenen Wiesen, zwischen grüner Bocage und Backsteindörfern mit bewahrtem Charme.

Italiano :

Partendo dal centro ricreativo di Blangy, situato in una stretta gola della foresta, si parte alla scoperta del più grande bocage d’Europa. Questo percorso di meno di 40 km vi darà una panoramica già molto fedele delle meraviglie della Thiérache, tra chiese fortificate e prati erbosi, tra verdi bocage e villaggi in mattoni dal fascino preservato.

Español :

Partiendo del centro de ocio de Blangy, situado en un estrecho desfiladero del bosque, salga a descubrir el mayor bocage de Europa. Este itinerario de menos de 40 km le dará una visión ya muy fiel de las maravillas de Thiérache, entre iglesias fortificadas y praderas de hierba, entre verdes bocages y pueblos de ladrillo con encanto conservado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme