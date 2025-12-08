Carnet de route de Blangy à Luzoir Hirson Aisne

Carnet de route de Blangy à Luzoir En VTC

Carnet de route de Blangy à Luzoir 02500 Hirson Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Cette balade à vélo à faire en couple ou entre amis vous dévoile deux paysages de la Thiérache. Au départ, vous serez dépaysés par les premiers contreforts des Ardennes, avec ses torrents et sa forêt mystérieuse. Plus loin, dans la vallée, le bocage vous accueillera avec ses prairies et ses vaches. Entre les deux, vous serez guidés par la Voie Verte de Thiérache, et son très bel équipement sécurisé.

English :

This bike ride to do as a couple or with friends reveals two landscapes of the Thiérache. At the start, you will be disorientated by the first foothills of the Ardennes, with its torrents and mysterious forest. Further on, in the valley, the bocage will welcome you with its meadows and cows. In between, you will be guided by the Voie Verte de Thiérache, with its beautiful and secure equipment.

Deutsch :

Diese Radtour, die Sie zu zweit oder mit Freunden unternehmen können, enthüllt Ihnen zwei Landschaften der Thiérache. Am Anfang werden Sie von den ersten Ausläufern der Ardennen mit ihren Gebirgsbächen und dem geheimnisvollen Wald abgelenkt. Weiter unten im Tal empfängt Sie die Bocage mit ihren Wiesen und Kühen. Dazwischen werden Sie von der Voie Verte de Thiérache und ihrer sehr schönen und sicheren Ausstattung geleitet.

Italiano :

Questa escursione in bicicletta per coppie o amici rivela due paesaggi della Thiérache. All’inizio, sarete disorientati dai primi contrafforti delle Ardenne, con i suoi torrenti e la sua foresta misteriosa. Più avanti, nella valle, il bocage vi accoglierà con i suoi prati e le sue mucche. Tra le due, sarete guidati dalla Voie Verte de Thiérache, con le sue attrezzature belle e sicure.

Español :

Este paseo en bicicleta para parejas o amigos revela dos paisajes de la Thiérache. Al principio, le desorientarán las primeras estribaciones de las Ardenas, con sus torrentes y su bosque misterioso. Más adelante, en el valle, el bocage le dará la bienvenida con sus prados y sus vacas. Entre los dos, te guiarás por la Voie Verte de Thiérache, con su hermoso y seguro equipamiento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme