Carnet de route de Blangy à Saint-Michel Hirson Aisne
Carnet de route de Blangy à Saint-Michel Hirson Aisne vendredi 1 mai 2026.
Carnet de route de Blangy à Saint-Michel En VTC
Carnet de route de Blangy à Saint-Michel 02500 Hirson Aisne Hauts-de-France
Durée : Distance : Tarif :
Grâce à l’EuroVelo 3, il est désormais possible de pédaler en famille à travers les premiers contreforts des Ardennes ! Au départ de la base de Blangy (nombreuses activités pour petits et grands) on suit le canyon de l’Oise pour gagner Hirson. La coulée verte conduira ensuite votre tribu aux portes d’une immense abbaye cistercienne. Une balade entre montagne et forêt, en toute facilité !
English :
Thanks to EuroVelo 3, it is now possible to pedal with your family through the first foothills of the Ardennes! Starting from the base of Blangy (many activities for young and old) we follow the Oise canyon to Hirson. The green coulée will then lead your tribe to the gates of a huge Cistercian abbey. A walk between mountain and forest, in all ease!
Deutsch :
Dank EuroVelo 3 ist es nun möglich, mit der ganzen Familie durch die ersten Ausläufer der Ardennen zu radeln! Von der Basis in Blangy (zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein) aus folgt man dem Canyon der Oise, um nach Hirson zu gelangen. Der Coulée verte führt Ihren Stamm dann zu den Toren einer riesigen Zisterzienserabtei. Ein Spaziergang zwischen Bergen und Wäldern, ganz einfach!
Italiano :
Grazie a EuroVelo 3, è ora possibile pedalare in famiglia attraverso le Prealpi delle Ardenne! Partendo dalla base di Blangy (numerose attività per grandi e piccini), si segue il canyon dell’Oise per raggiungere Hirson. Il corridoio verde condurrà poi la vostra tribù alle porte di un’immensa abbazia cistercense. Una facile passeggiata tra montagna e foresta!
Español :
Gracias a la EuroVelo 3, ahora es posible pedalear en familia por las estribaciones de las Ardenas Partiendo de la base de Blangy (numerosas actividades para grandes y pequeños), se sigue el cañón del Oise para llegar a Hirson. El corredor verde conducirá entonces a tu tribu hasta las puertas de una inmensa abadía cisterciense. ¡Un paseo fácil entre la montaña y el bosque!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme