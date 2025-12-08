Carnet de route de Chamouille à Vauclair Chamouille Aisne

Carnet de route de Chamouille à Vauclair En VTC

Carnet de route de Chamouille à Vauclair 02860 Chamouille Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez le meilleur en matière de Voies Vertes. Un itinéraire tranquille et entièrement sécurisé qui serpente entre lac et forêt… Des stations pour observer les oiseaux, idéalement conçues pour les enfants… Une ancienne abbaye dont les ruines réveilleront en vous le souvenir des contes de votre enfance… En avant sur la Voie Verte de l’Ailette !

English :

Discover the best in Greenways. A quiet and entirely safe itinerary that winds between lake and forest… Stations for bird watching, ideally designed for children… An old abbey whose ruins will awaken in you the memory of your childhood tales… Let’s go on the Voie Verte de l’Ailette !

Deutsch :

Entdecken Sie das Beste, was die Voies Vertes zu bieten haben. Eine ruhige und vollständig gesicherte Route, die sich zwischen See und Wald schlängelt… Stationen zur Vogelbeobachtung, die ideal für Kinder konzipiert sind… Eine alte Abtei, deren Ruinen in Ihnen die Erinnerung an die Märchen Ihrer Kindheit wecken werden… Vorwärts auf dem Voie Verte de l’Ailette!

Italiano :

Scoprite il meglio delle Greenways. Un percorso tranquillo e completamente sicuro che si snoda tra lago e foresta… Stazioni di birdwatching, ideali per i bambini… Un’antica abbazia le cui rovine risveglieranno i ricordi dei racconti d’infanzia… Avanti sulla Voie Verte de l’Ailette!

Español :

Descubra lo mejor de las Vías Verdes. Una ruta tranquila y totalmente segura que serpentea entre el lago y el bosque… Estaciones de observación de aves, idealmente diseñadas para niños… Una antigua abadía cuyas ruinas despertarán el recuerdo de los cuentos de la infancia… ¡Adelante en la Voie Verte de l’Ailette!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme