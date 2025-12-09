Carnet de route de Chauny à la Fère Chauny Aisne

Carnet de route de Chauny à la Fère En VTC

Carnet de route de Chauny à la Fère 02300 Chauny Aisne Hauts-de-France

Découvrez cette toute nouvelle véloroute qui vous conduira de Chauny, ville Art déco, à La Fère, place militaire historique, en toute sécurité ! Un parcours agréable sur le bord du canal de l’Oise, nouvellement aménagé et sécurisé. Cette belle balade d’une demi journée environ pourra être agrémentée par une étape dans la cité cheminote de Tergnier.

English :

Discover this brand new cycle route that will take you from Chauny, an Art Deco town, to La Fère, a historic military square, in complete safety! A pleasant ride on the banks of the newly laid out and secure Oise canal. This beautiful half-day ride can be enhanced by a stopover in the railway town of Tergnier.

Deutsch :

Entdecken Sie diese brandneue Fahrradroute, die Sie sicher von Chauny, einer Stadt im Art-déco-Stil, bis nach La Fère, einem historischen Militärplatz, führt! Eine angenehme Strecke am Ufer des Oise-Kanals, der neu angelegt und gesichert wurde. Diese schöne, etwa halbtägige Fahrt kann durch einen Zwischenstopp in der Eisenbahnerstadt Tergnier aufgelockert werden.

Italiano :

Scoprite questo nuovissimo percorso ciclabile che vi porterà da Chauny, città Art Déco, a La Fère, storica città militare, in tutta sicurezza! Un percorso piacevole lungo le rive del canale dell’Oise, di recente sistemazione e sicuro. Questa bella escursione di mezza giornata può essere arricchita da una sosta nella città ferroviaria di Tergnier.

Español :

Descubra esta nueva ruta ciclista que le llevará desde Chauny, ciudad Art Decó, hasta La Fère, histórica ciudad militar, con total seguridad Un agradable recorrido a lo largo de las orillas del Canal de Oise, recién trazado y seguro. Este bello paseo de medio día se puede mejorar con una parada en la ciudad ferroviaria de Tergnier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme