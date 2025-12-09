Carnet de route de Guise à Englancourt Guise Aisne

Carnet de route de Guise à Englancourt En VTC

Carnet de route de Guise à Englancourt 02120 Guise Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Cette balade propose aux adultes et aux jeunes (dès 12 ans), un concentré de ce que la Thiérache a de plus beau à offrir l’Oise qui serpente entre les prairies, le charme d’un bocage préservé et de très belles églises fortifiées. Au village perché d’Englancourt, un superbe panorama attend les cyclistes les plus aguerris !

English:

This walk offers adults and young people (from 12 years old), a concentrate of what the Thiérache has the most beautiful to offer: the Oise River which winds its way through the meadows, the charm of a preserved bocage and beautiful fortified churches. In the hilltop village of Englancourt, a superb panorama awaits the most seasoned cyclists!

Deutsch:

Diese Tour bietet Erwachsenen und Jugendlichen (ab 12 Jahren) ein Konzentrat aus dem Schönsten, was die Thiérache zu bieten hat: die Oise, die sich durch die Wiesen schlängelt, den Charme einer geschützten Heckenlandschaft und sehr schöne Wehrkirchen. Im hochgelegenen Dorf Englancourt erwartet die erfahrensten Radfahrer ein herrliches Panorama!

Italiano:

Questo percorso offre ad adulti e ragazzi (a partire dai 12 anni) un concentrato delle cose più belle che Thiérache ha da offrire: il fiume Oise che si snoda tra i prati, il fascino di un bocage preservato e alcune bellissime chiese fortificate. Nel villaggio arroccato di Englancourt, un panorama superbo attende i ciclisti più esperti!

Español:

Este paseo ofrece a los adultos y a los jóvenes (a partir de 12 años) una concentración de lo más bello que ofrece Thiérache: el río Oise serpenteando entre los prados, el encanto de un bocage conservado y algunas iglesias fortificadas de gran belleza. En el pueblo encaramado de Englancourt, un magnífico panorama espera a los ciclistas más avezados

