Carnet de route de Guise à Macquigny Guise Aisne

Carnet de route de Guise à Macquigny 02120 Guise Aisne Hauts-de-France

Découvrez en famille cette nouvelle section de l’EuroVelo 3-La Scandibérique au départ de Guise. Après avoir longé l’ancienne gare de Guise, la ligne de chemin de fer d’autrefois vous mène aux confins de la vallée de l’Oise, entre bocage, pâturages et troupeaux. Retour par le plateau en visant le fabuleux donjon du Château de Guise.

English :

Discover this new section of EuroVelo 3-La Scandibérique with the whole family, starting in Guise. After skirting the old Guise railway station, the old railroad line takes you to the edge of the Oise valley, between bocage, pastures and herds. Return via the plateau, aiming for the fabulous keep of the Château de Guise.

Deutsch :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie diesen neuen Abschnitt der EuroVelo 3-La Scandibérique, der in Guise beginnt. Vorbei am alten Bahnhof von Guise führt Sie die alte Eisenbahnlinie zu den Ausläufern des Oise-Tals, zwischen Bocage, Weiden und Viehherden. Kehren Sie über die Hochebene zurück, um den märchenhaften Bergfried des Schlosses von Guise zu sehen.

Italiano :

Scoprite questo nuovo tratto di EuroVelo 3-La Scandibérique con tutta la famiglia, partendo da Guise. Dopo aver costeggiato l’antica stazione di Guise, il vecchio tracciato ferroviario vi porta ai margini della valle dell’Oise, tra campi coltivati con siepi, pascoli e mandrie. Il ritorno avviene attraverso l’altopiano, puntando al favoloso torrione del Castello di Guise.

Español :

Descubra este nuevo tramo de EuroVelo 3-La Scandibérique con toda la familia, a partir de Guise. Tras pasar junto a la antigua estación de Guise, el antiguo trazado ferroviario le llevará hasta el borde del valle del Oise, entre tierras de labranza cercadas, pastos y rebaños. Regreso por la meseta, con destino a la fabulosa torre del homenaje del castillo de Guise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par Agence Aisne Tourisme