Carnet de route de Guise à Monceau-sur-Oise Guise Aisne

Carnet de route de Guise à Monceau-sur-Oise 02120 Guise Aisne Hauts-de-France

Partez pour une demi-journée en famille à la découverte des plus belles églises fortifiées de Thiérache. L’Axe Vert, fraîchement aménagé en Voie Verte, vous promet une très belle balade à vélo ! A l’arrivée, possibilité de visiter le château ou le familistère de Guise.

English :

Go for a half-day trip with your family to discover the most beautiful fortified churches of Thiérache. The Axe Vert, newly laid out as the Voie Verte, promises you a beautiful bike ride! On arrival, possibility to visit the castle or the familistère de Guise.

Deutsch :

Machen Sie sich mit Ihrer Familie auf einen halbtägigen Ausflug, um die schönsten Wehrkirchen der Thiérache zu entdecken. Die frisch als Voie Verte ausgebaute Axe Vert verspricht Ihnen eine sehr schöne Radtour! Bei der Ankunft haben Sie die Möglichkeit, das Schloss oder das Familistère von Guise zu besichtigen.

Italiano :

Partite per una gita di mezza giornata in famiglia alla scoperta delle più belle chiese fortificate di Thiérache. L’Asse Verde, recentemente trasformato in Voie Verte, vi promette una bellissima passeggiata in bicicletta! All’arrivo, è possibile visitare il castello o la familistère di Guise.

Español :

Haga una excursión de medio día en familia para descubrir las más bellas iglesias fortificadas de Thiérache. El Eje Verde, recientemente convertido en una Voie Verte, le promete un paseo en bicicleta muy agradable A su llegada, podrá visitar el castillo o el familistère de Guise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme