Carnet de route de Guise à Origny Sainte-Benoite Guise Aisne

Carnet de route de Guise à Origny Sainte-Benoite 6 Rue Chantraine 02120 Guise Aisne Hauts-de-France

Durée : 240 Distance : 42500.0 Tarif :

Au départ de Guise, partez à la découverte de la vallée de l’Oise jusqu’à Origny. Après avoir suivi les traces de l’ancienne voie ferrée, bifurquez dans le village de Lesquielles sur les pas de Matisse. La suite du voyage s’effectue sur d’agréables petites route sans danger, traversant de charmants village. Au retour, explorez la nouvelle section de l’EuroVelo 3-La Scandibérique, alternant d’agréables zones boisées et d’apaisants points de vue sur les prairies et la rivière environnantes.

English :

Leaving Guise, explore the Oise valley as far as Origny. Following in the footsteps of Matisse, the route forks into the village of Lesquielles. The rest of the journey takes you on pleasant, safe back roads through charming villages. On the way back, explore the new section of EuroVelo 3-La Scandibérique, alternating pleasant wooded areas with soothing views of the surrounding meadows and river.

Deutsch :

Von Guise aus können Sie das Oise-Tal bis nach Origny erkunden. Folgen Sie den Spuren der alten Eisenbahnlinie und biegen Sie in das Dorf Lesquielles ab, wo Sie auf den Spuren von Matisse wandeln. Die weitere Fahrt führt Sie auf angenehmen, ungefährlichen Straßen durch charmante Dörfer. Erkunden Sie auf dem Rückweg den neuen Abschnitt der EuroVelo 3-La Scandibérique, der abwechselnd durch angenehme Waldgebiete und beruhigende Aussichtspunkte auf die umliegenden Wiesen und den Fluss führt.

Italiano :

Partendo da Guise, esplorate la valle dell’Oise fino a Origny. Dopo aver seguito le tracce dell’antica linea ferroviaria, si dirige verso il villaggio di Lesquielles sulle tracce di Matisse. Il resto del viaggio si svolge su strade secondarie piacevoli e sicure, attraverso villaggi incantevoli. Al ritorno, esplorate il nuovo tratto di EuroVelo 3-La Scandibérique, alternando piacevoli zone boschive a rilassanti viste sui prati e sul fiume circostanti.

Español :

Saliendo de Guise, explore el valle del Oise hasta Origny. Tras seguir las huellas de la antigua línea de ferrocarril, desvíese hacia el pueblo de Lesquielles siguiendo los pasos de Matisse. El resto del trayecto discurre por carreteras secundarias, agradables y seguras, que atraviesan pueblos encantadores. En el viaje de vuelta, explore la nueva sección de EuroVelo 3-La Scandibérique, alternando agradables zonas boscosas y relajantes vistas de los prados y el río circundantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France