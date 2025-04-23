Carnet de route de Guise à Proisy Guise Aisne

Carnet de route de Guise à Proisy

Durée : 155 Distance : 22800.0 Tarif :

En avant pour une balade de quelques heures à la découverte du barrage de Proisy, merveille technique qui dompte le cours de l’Oise ! En chemin, vous découvrirez parmi les plus belles églises fortifiées de Thiérache. Au retour sur Guise, on pourra visiter le château ou le célèbre familistère… à moins de savourer un verre en terrasse !

English : Carnet de route de Guise à Proisy

Let’s go for a few hours to discover the Proisy dam, a technical marvel that tames the course of the Oise river! Along the way, you will discover some of the most beautiful fortified churches in Thiérache. On the way back to Guise, you can visit the castle or the famous familistère… unless you enjoy a drink on the terrace!

Deutsch : Carnet de route de Guise à Proisy

Machen Sie sich auf zu einer mehrstündigen Wanderung, um den Staudamm von Proisy zu entdecken, ein technisches Wunderwerk, das den Lauf der Oise bändigt! Unterwegs werden Sie einige der schönsten Wehrkirchen der Thiérache entdecken. Auf der Rückfahrt nach Guise kann man das Schloss oder das berühmte Familistère besichtigen… es sei denn, man genießt einen Drink auf der Terrasse!

Italiano :

Facciamo una passeggiata di qualche ora per scoprire la diga di Proisy, una meraviglia tecnica che doma il corso dell’Oise! Lungo il percorso, scoprirete alcune delle più belle chiese fortificate di Thiérache. Sulla via del ritorno a Guise, potrete visitare il castello o la famosa familistère… o sorseggiare un drink sulla terrazza!

Español : Carnet de route de Guise à Proisy

Vamos a dar un paseo de unas horas para descubrir la presa de Proisy, ¡una maravilla técnica que domina el curso del Oise! En el camino, descubrirá algunas de las más bellas iglesias fortificadas de Thiérache. De vuelta a Guise, podrá visitar el castillo o el famoso familistère… ¡o disfrutar de una copa en la terraza!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France