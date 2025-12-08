Carnet de route de Hirson à Guise Hirson Aisne

Carnet de route de Hirson à Guise En VTC

Carnet de route de Hirson à Guise 02500 Hirson Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Pneus gonflés et sacoches remplies de barres chocolatées, vous voilà paré pour une bonne journée de vélo ! Au programme rien de moins que la traversée de la Thiérache ! Une échappée verte au cœur du plus grand bocage d’Europe, rythmée par la découverte des plus belles églises fortifiées. Aux étapes proposées, nous vous recommandons quelques bonnes adresses pour des pauses gourmandes ! Une balade qu’on peut également déguster sur un WE.

English :

With inflated tires and bags filled with chocolate bars, you’re ready for a great day of cycling! On the program: nothing less than the crossing of the Thiérache! A green escape in the heart of the largest bocage in Europe, punctuated by the discovery of the most beautiful fortified churches. At the proposed stages, we recommend some good addresses for gourmet breaks! A stroll that can also be enjoyed on a WE.

Deutsch :

Mit aufgepumpten Reifen und mit Schokoriegeln gefüllten Satteltaschen sind Sie bereit für einen schönen Tag auf dem Fahrrad! Auf dem Programm steht nichts Geringeres als die Durchquerung der Thiérache! Eine grüne Flucht durch das Herz der größten Heckenlandschaft Europas, bei der Sie die schönsten Wehrkirchen entdecken können. An den vorgeschlagenen Etappen empfehlen wir Ihnen einige gute Adressen für Feinschmeckerpausen! Eine Wanderung, die man auch auf einem WE genießen kann.

Italiano :

Con gli pneumatici gonfiati e le borse piene di barrette di cioccolato, siete pronti per una bella giornata in bicicletta! In programma: niente di meno che la traversata della Thiérache! Una fuga nel verde nel cuore del più grande bocage d’Europa, scandita dalla scoperta delle più belle chiese fortificate. Vi consigliamo alcuni buoni indirizzi per le pause gourmet nelle tappe proposte! Una passeggiata che può essere goduta anche in un WE.

Español :

Con los neumáticos inflados y las alforjas llenas de chocolatinas, estás listo para un buen día de ciclismo En el programa: ¡nada menos que la travesía del Thiérache! Una escapada verde en el corazón del mayor bocage de Europa, salpicada por el descubrimiento de las más bellas iglesias fortificadas. Recomendamos algunas buenas direcciones para las pausas gastronómicas en cada una de las paradas propuestas Un paseo que también se puede disfrutar en un WE.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par Agence Aisne Tourisme