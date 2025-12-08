Carnet de route de La Fère à Berthenicourt La Fère Aisne

Carnet de route de La Fère à Berthenicourt En VTC

Carnet de route de La Fère à Berthenicourt 02800 La Fère Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez la vallée de l’Oise comme vous ne l’avez jamais vue ! En longeant le canal et la rivière, on accède à un patrimoine méconnu écluses, ponts canaux, moulins d’antan, zones naturelles protégées à la faune et la flore abondantes… Agrémentez votre balade par une visite de la Maison de Marie-Jeanne, votre immersion dans ce que Stevenson appelait La vallée d’or sera alors totale !

English :

Discover the Oise Valley like you’ve never seen it before! Along the canal and the river, you can access a little-known heritage: locks, canal bridges, mills of yesteryear, protected natural areas with an abundance of flora and fauna… Enhance your walk with a visit to the Maison de Marie-Jeanne, your immersion in what Stevenson called The Golden Valley will be total!

Deutsch :

Entdecken Sie das Tal der Oise, wie Sie es noch nie gesehen haben! Entlang des Kanals und des Flusses gelangen Sie zu einem unbekannten Kulturerbe: Schleusen, Kanalbrücken, Mühlen aus vergangenen Zeiten, Naturschutzgebiete mit einer reichhaltigen Fauna und Flora… Verschönern Sie Ihre Wanderung mit einem Besuch des Maison de Marie-Jeanne, dann tauchen Sie vollends in das ein, was Stevenson Das goldene Tal nannte!

Italiano :

Scoprite la valle dell’Oise come non l’avete mai vista prima! Seguendo il canale e il fiume, scoprirete un patrimonio poco conosciuto: chiuse, ponti sul canale, mulini di un tempo, aree naturali protette con flora e fauna abbondanti… Arricchite la vostra passeggiata con una visita alla Maison de Marie-Jeanne, la vostra immersione in quella che Stevenson chiamava La Valle d’Oro sarà totale!

Español :

Descubra el valle del Oise como nunca antes lo había visto Siguiendo el canal y el río, descubrirá un patrimonio poco conocido: esclusas, puentes del canal, molinos de antaño, espacios naturales protegidos con abundante flora y fauna… Complete su paseo con una visita a la Maison de Marie-Jeanne, ¡su inmersión en lo que Stevenson llamó El Valle Dorado será total!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par Agence Aisne Tourisme