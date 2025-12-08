Carnet de route de Monampteuil à Chamouille Monampteuil Aisne

Carnet de route de Monampteuil à Chamouille En VTC

Carnet de route de Monampteuil à Chamouille 02000 Monampteuil Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez ce nouveau tronçon de la V30 qui permet de joindre les deux lacs (de Monampteuil et de l’Ailette) en toute sécurité ! En chemin, les familles apprécieront la quiétude de ce parcours qui ne longe aucun axe routier et traverse de belles zones naturelles. A l’arrivée, le barrage de Chamouille constitue une curiosité étonnante à ne pas manquer.

English :

Discover this new section of the V30 that allows you to join the two lakes (de Monampteuil and de l’Ailette) in complete safety! Along the way, families will appreciate the peace and quiet of this route, which does not follow any road axis and crosses beautiful natural areas. On arrival, the Chamouille dam is a surprising curiosity not to be missed.

Deutsch :

Entdecken Sie diesen neuen Abschnitt der V30, der die beiden Seen (von Monampteuil und Ailette) sicher miteinander verbindet! Unterwegs werden Familien die Ruhe dieser Strecke zu schätzen wissen, die an keiner Straße entlangführt und schöne Naturgebiete durchquert. Am Ziel ist der Staudamm von Chamouille eine erstaunliche Sehenswürdigkeit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Italiano :

Scoprite questo nuovo tratto della V30 che vi permette di unire i due laghi (Monampteuil e Ailette) in tutta sicurezza! Durante il percorso, le famiglie apprezzeranno la pace e la tranquillità di questo itinerario che non costeggia alcuna strada e attraversa splendide aree naturali. All’arrivo, la diga di Chamouille è uno spettacolo da non perdere.

Español :

Descubra este nuevo tramo de la V30 que le permite unir los dos lagos (Monampteuil y Ailette) con total seguridad Por el camino, las familias apreciarán la tranquilidad de esta ruta que no discurre junto a ninguna carretera y atraviesa hermosos espacios naturales. A su llegada, la presa de Chamouille es un espectáculo que no debe perderse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme