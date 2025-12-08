Carnet de route de Monampteuil à Vauclair Monampteuil Aisne

Carnet de route de Monampteuil à Vauclair En VTC

Carnet de route de Monampteuil à Vauclair 02000 Monampteuil Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

La Voie Verte de l’Ailette, portion de la future Véloroute Nationale 30 qui reliera un jour Abbeville à Dijon, vous permet de remonter une vallée entre lacs et forêts. On savoure la quiétude de ce parcours qui ne longe presque aucun axe routier et traverse de belles zones naturelles. A l’arrivée, l’abbaye de Vauclair vous attend dans la beauté de son calme enchanteur.

English :

The Voie Verte de l’Ailette, part of the future Véloroute Nationale 30 which will one day link Abbeville to Dijon, allows you to go up a valley between lakes and forests. You can enjoy the quietness of this route which is almost entirely free of roads and crosses beautiful natural areas. At the finish line, the Vauclair Abbey awaits you in the beauty of its enchanting calm.

Deutsch :

Der Voie Verte de l’Ailette, ein Teilstück der zukünftigen Fahrradroute Véloroute Nationale 30, die eines Tages Abbeville mit Dijon verbinden wird, ermöglicht es Ihnen, ein Tal zwischen Seen und Wäldern hinaufzufahren. Man genießt die Ruhe dieser Strecke, die fast an keiner Straße entlangführt und schöne Naturgebiete durchquert. Am Ziel erwartet Sie die Abtei von Vauclair in der Schönheit ihrer bezaubernden Ruhe.

Italiano :

La Voie Verte de l’Ailette, parte della futura Véloroute Nationale 30 che un giorno collegherà Abbeville a Digione, permette di risalire una valle tra laghi e foreste. Potrete godervi la pace e la tranquillità di questo percorso, che è quasi completamente privo di strade e attraversa splendide aree naturali. Al traguardo, l’Abbazia di Vauclair vi attende nella bellezza della sua incantevole calma.

Español :

La Voie Verte de l’Ailette, que forma parte de la futura Véloroute Nationale 30 que algún día unirá Abbeville con Dijon, permite remontar un valle entre lagos y bosques. Podrá disfrutar de la paz y la tranquilidad de esta ruta, que está casi totalmente libre de carreteras y pasa por hermosos espacios naturales. En la meta, la Abadía de Vauclair le espera en la belleza de su encantadora calma.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme