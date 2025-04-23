Carnet de route d’Etréaupont à Autreppes Étréaupont Aisne

Durée : 120 Distance : 10000.0 Tarif :

Voici un véritable petit concentré de Thiérache dédié aux familles à vélo ! L’axe Vert, fraîchement aménagé permet aux plus petits d’évoluer dans d’excellentes conditions (avec ou sans les roulettes !). Les parents quant à eux se régaleront des paysages majestueux offerts par le bocage, les sillons de l’Oise et, clou de la balade, l’église fortifiée d’Autreppes.

Here is a real little concentrate of Thiérache dedicated to families on bikes! The green axis, freshly fitted out, allows the youngest ones to ride in excellent conditions (with or without the wheels!). As for the parents, they will enjoy the majestic landscapes offered by the bocage, the furrows of the Oise river and, highlight of the ride, the fortified church of Autreppes.

Dies ist ein echtes kleines Konzentrat der Thiérache, das den Familien auf dem Fahrrad gewidmet ist! Auf der frisch angelegten grünen Achse können sich auch die Kleinsten unter hervorragenden Bedingungen bewegen (mit oder ohne Laufräder!). Die Eltern können sich an den majestätischen Landschaften erfreuen, die sich durch die Bocage, die Furchen der Oise und, als Höhepunkt der Tour, die befestigte Kirche von Autreppes bieten.

Ecco un vero e proprio piccolo concentrato di Thiérache dedicato alle famiglie in bicicletta! Il percorso verde, appena tracciato, permette ai più piccoli di evolversi in condizioni eccellenti (con o senza ruote!). I genitori, invece, potranno godere dei maestosi paesaggi offerti dal bocage, dei solchi dell’Oise e, momento clou del viaggio, della chiesa fortificata di Autreppes.

¡Aquí hay un verdadero concentrado de Thiérache dedicado a las familias en bicicleta! La Vía Verde, recién trazada, permite a los más pequeños evolucionar en excelentes condiciones (¡con o sin ruedas!). En cuanto a los padres, disfrutarán de los majestuosos paisajes que ofrece el bocage, los surcos del Oise y, el punto culminante del paseo, la iglesia fortificada de Autreppes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France