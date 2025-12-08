Carnet de route d’Origny Sainte-Benoite à Vadencourt Origny-Sainte-Benoite Aisne

Carnet de route d’Origny Sainte-Benoite à Vadencourt En VTC

Carnet de route d’Origny Sainte-Benoite à Vadencourt 02390 Origny-Sainte-Benoite Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Au départ d’Origny-Sainte-Benoîte et son immense sucrerie, partez à la découverte de l’ancienne voie ferrée qui longe l’Oise sinueuse. De charmant village en agréable zone boisée, savourez des moments de fraicheur au bord de l’Oise en parcourant cette nouvelle section de l’EuroVelo 3-La Scandibérique.

English :

Starting from Origny-Sainte-Benoîte and its huge sugar mill, discover the old railroad line that runs alongside the winding Oise. From charming village to pleasant wooded area, enjoy cool moments on the banks of the Oise on this new section of EuroVelo 3-La Scandibérique.

Deutsch :

Entdecken Sie von Origny-Sainte-Benoîte mit seiner riesigen Zuckerfabrik aus die alte Eisenbahnstrecke entlang der gewundenen Oise. Fahren Sie auf diesem neuen Abschnitt des EuroVelo 3-La Scandibérique durch charmante Dörfer und angenehme Waldgebiete und genießen Sie erfrischende Momente am Ufer der Oise.

Italiano :

Lasciando Origny-Sainte-Benoîte e il suo immenso zuccherificio, si parte alla scoperta dell’antica linea ferroviaria che costeggia i venti dell’Oise. Da villaggi incantevoli a piacevoli aree boschive, assaporate momenti di freschezza sulle rive dell’Oise in questo nuovo tratto di EuroVelo 3-La Scandibérique.

Español :

Saliendo de Origny-Sainte-Benoîte y de su inmenso ingenio azucarero, vaya a descubrir la antigua línea de ferrocarril que bordea el sinuoso Oise. De pueblos encantadores a agradables zonas boscosas, saboree momentos de frescor a orillas del Oise en este nuevo tramo de EuroVelo 3-La Scandibérique.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par Agence Aisne Tourisme