Carrère boucle de la Palue Carrère Pyrénées-Atlantiques

A pieds
Carrère boucle de la Palue 64160 Carrère Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 7500.0 Tarif :
Une balade facile vers le fond de la vallée du Gabas sous l’imposant viaduc de l’A65.
English : Carrère boucle de la Palue
An easy stroll to the bottom of the Gabas valley under the imposing A65 viaduct.
Deutsch : Carrère boucle de la Palue
Eine leichte Wanderung zur Talsohle des Gabas unter dem imposanten Viadukt der A65.
Italiano :
Una facile passeggiata fino al fondo della valle di Gabas, sotto l’imponente viadotto della A65.
Español : Carrère boucle de la Palue
Un paseo fácil hasta el fondo del valle de las Gabas bajo el imponente viaducto de la A65.
