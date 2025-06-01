Carrère boucle de la Palue Carrère Pyrénées-Atlantiques

Une balade facile vers le fond de la vallée du Gabas sous l’imposant viaduc de l’A65.

English : Carrère boucle de la Palue

An easy stroll to the bottom of the Gabas valley under the imposing A65 viaduct.

Deutsch : Carrère boucle de la Palue

Eine leichte Wanderung zur Talsohle des Gabas unter dem imposanten Viadukt der A65.

Italiano :

Una facile passeggiata fino al fondo della valle di Gabas, sotto l’imponente viadotto della A65.

Español : Carrère boucle de la Palue

Un paseo fácil hasta el fondo del valle de las Gabas bajo el imponente viaducto de la A65.

