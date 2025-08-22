Cascade de la Fraîche Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie
Cascade de la Fraîche Randonnée pédestre en boucle
Cascade de la Fraîche Randonnée pédestre en boucle Place du Barioz 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Cachée derrière les grands épicéas dans un repli de la falaise ce n’est qu’au dernier moment que l’on découvre l’écume des eaux limpides et glacées de la cascade de la Fraîche.
https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08
English : Loop walk La Fraîche Waterfall
Hidden behind giant spruce trees, in a fold in the cliff side, the spray from the waterfall’s cold, clear water only comes into view at the very last minute.
Deutsch :
Versteckt hinter hohen Fichten in einer Felswand entdeckt man erst im letzten Moment den Schaum des klaren, eiskalten Wassers des Wasserfalls von La Fraîche.
Italiano :
Nascosta dietro gli alti abeti rossi in una fenditura della falesia, solo all’ultimo momento si scoprono le acque limpide e spumeggianti della cascata della Fraîche.
Español : Paseo circular Cascade de la Fraîche
Oculta tras los altos abetos en un pliegue del acantilado, sólo en el último momento descubrirá las espumosas aguas cristalinas de la cascada Fraîche.
