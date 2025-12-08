Cascade de Vermondans n°44 Pierrefontaine-les-Varans Doubs

Cascade de Vermondans n°44 En VTT assistance électrique Très difficile

Cascade de Vermondans n°44 Château de Sagey (rue du Val), Pierrefontaine-les-Varans 25510 Pierrefontaine-les-Varans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 29770.0 Tarif :

Un parcours exigeant par son dénivelé, mais qui offre une magnifique immersion au cœur de la vallée de la Rêverotte. Entre points de vue, ruisseaux sinueux et cascades rafraîchissantes, ces 29 km promettent un défi aussi physique qu’enchanteur.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/4155

English :

It’s a demanding route in terms of altitude, but one that offers a magnificent immersion in the heart of the Rêverotte valley. Between viewpoints, winding streams and refreshing waterfalls, these 29 km promise a challenge as physical as it is enchanting.

Deutsch :

Eine Strecke, die aufgrund ihres Höhenunterschieds anspruchsvoll ist, aber eine wunderbare Möglichkeit bietet, in das Herz des Tals der Rêverotte einzutauchen. Zwischen Aussichtspunkten, gewundenen Bächen und erfrischenden Wasserfällen verspricht diese 29 km lange Strecke eine ebenso körperliche wie bezaubernde Herausforderung.

Italiano :

Si tratta di un percorso impegnativo con una forte pendenza, ma che offre una magnifica immersione nel cuore della valle della Rêverotte. Tra punti panoramici, torrenti tortuosi e cascate rinfrescanti, questi 29 km promettono una sfida tanto fisica quanto incantevole.

Español :

Se trata de un recorrido exigente, con una fuerte pendiente, pero que ofrece una magnífica inmersión en el corazón del valle del Rêverotte. Entre miradores, arroyos serpenteantes y refrescantes cascadas, estos 29 km prometen un desafío tan físico como encantador.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data