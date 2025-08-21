Castelnau-sur-Gupie, dans les coteaux de Garonne Castelnau-sur-Gupie Lot-et-Garonne

Castelnau-sur-Gupie, dans les coteaux de Garonne A cheval Difficile

Castelnau-sur-Gupie, dans les coteaux de Garonne 47180 Castelnau-sur-Gupie Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14400.0 Tarif :

Cette randonnée à travers vignobles et bois vous fera découvrir le patrimoine naturel et architectural des coteaux de la Garonne. En octobre et novembre, laissez la place aux chasseurs de palombe.

+33 5 53 66 14 14

Castelnau-sur-Gupie, dans les coteaux de Garonne

This hike through vineyards and woods will help you discover the natural and architectural heritage of the Garonne hillsides. In October and November, leave the place to the pigeon hunters.

Castelnau-sur-Gupie, dans les coteaux de Garonne

Auf dieser Wanderung durch Weinberge und Wälder lernen Sie das Natur- und Architekturerbe der Hänge an der Garonne kennen. Im Oktober und November sollten Sie den Taubenjägern Platz machen.

Italiano :

Questa passeggiata tra vigneti e boschi vi farà scoprire il patrimonio naturale e architettonico delle colline della Garonna. In ottobre e novembre, lasciate il posto ai cacciatori di piccioni.

Castelnau-sur-Gupie, dans les coteaux de Garonne

Este paseo entre viñedos y bosques le permitirá descubrir el patrimonio natural y arquitectónico de las laderas del Garona. En octubre y noviembre, deje el lugar a los cazadores de palomas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine