Castelviel Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Castelviel Marche nordique Difficulté moyenne

Castelviel Col sur la D28 48110 Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 8412.0 Tarif :

Ce sentier de crête offre des panoramas d’exception sur la vallée de Trabassac, la corniche des Cévennes et le mont Aigoual. Un lieu singulier où histoire et paysages se confondent !

http://www.cevennes-montlozere.com/ +33 4 66 45 81 94

English :

This ridge path offers exceptional panoramic views over the Trabassac valley, the Cévennes cornice and Mont Aigoual. A singular place where history and landscape merge!

Deutsch :

Dieser Kammweg bietet außergewöhnliche Panoramen auf das Tal von Trabassac, die Corniche der Cevennen und den Mont Aigoual. Ein einzigartiger Ort, an dem Geschichte und Landschaft miteinander verschmelzen!

Italiano :

Questo sentiero di cresta offre una vista panoramica eccezionale sulla valle del Trabassac, sulla cornice delle Cévennes e sul Mont Aigoual. Un luogo unico dove storia e paesaggi si fondono!

Español :

Este sendero de cresta ofrece unas vistas panorámicas excepcionales sobre el valle del Trabassac, la cresta de las Cevenas y el Monte Aigoual. Un lugar único donde se funden la historia y los paisajes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère