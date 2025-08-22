Caubeyres, la fontaine bouillonnante Caubeyres Lot-et-Garonne

Caubeyres, la fontaine bouillonnante En VTT Facile

Caubeyres, la fontaine bouillonnante 47160 Caubeyres Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Le panorama du château, une vue fugitive sur les coteaux de Garonne, les chemins boisés, tout porte à apprécier cet itinéraire. Une source d’où l’eau jaillit doucement par petites bulles retient l’attention.

English : Caubeyres, la fontaine bouillonnante

The panorama of the castle, a fleeting view of the Garonne hillsides, the wooded paths, everything leads to appreciate this itinerary. A spring from which the water gushes gently in small bubbles attracts attention.

Deutsch : Caubeyres, la fontaine bouillonnante

Das Panorama des Schlosses, ein flüchtiger Blick auf die Hänge der Garonne, die bewaldeten Wege alles trägt dazu bei, diesen Weg zu genießen. Eine Quelle, aus der das Wasser sanft in kleinen Blasen sprudelt, erregt die Aufmerksamkeit.

Italiano :

Il panorama del castello, una fugace vista sulle colline della Garonna, i sentieri boscosi, tutto porta ad apprezzare questo percorso. Una sorgente da cui l’acqua sgorga dolcemente in piccole bolle cattura l’attenzione.

Español : Caubeyres, la fontaine bouillonnante

El panorama del castillo, una vista fugaz de las laderas del Garona, los caminos arbolados, todo lleva a apreciar esta ruta. Llama la atención un manantial del que el agua brota suavemente en pequeñas burbujas.

