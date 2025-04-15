Cauzac, randonnée sur un plateau du Pays de Serres Cauzac Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 12300.0 Tarif :

Vous cheminerez sur un grand plateau ouvert pour une randonnée sans difficulté qui peut se moduler selon deux variantes. Eglises, pigeonniers, moulin à vent habitent cet espace planté de céréales et de vergers.

+33 5 53 66 14 14

English : Cauzac, randonnée sur un plateau du Pays de Serres

You will walk on a large open plateau for a hike without difficulty that can be modulated according to two variants. Churches, dovecotes and windmills are all to be found in this area planted with cereals and orchards.

Deutsch : Cauzac, randonnée sur un plateau du Pays de Serres

Sie wandern auf einer großen, offenen Hochebene, die keine Schwierigkeiten bereitet und in zwei Varianten unterteilt werden kann. Kirchen, Taubenhäuser und eine Windmühle bewohnen dieses mit Getreide und Obstgärten bepflanzte Gebiet.

Italiano :

Si cammina su un grande altopiano aperto per un’escursione senza difficoltà che può essere modulata secondo due varianti. Chiese, piccionaie e mulini a vento si trovano in questa zona coltivata a cereali e frutteti.

Español : Cauzac, randonnée sur un plateau du Pays de Serres

Caminará por una gran meseta abierta para una caminata sin dificultad que puede ser modulada según dos variantes. En esta zona sembrada de cereales y huertos se encuentran iglesias, palomares y molinos de viento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine