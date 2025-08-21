Cavalquinta Blandas Gard

Cavalquinta

Cavalquinta Le Quintanel 30770 Blandas Gard Occitanie

Balades et randonnées à cheval en pleine nature. Eleveurs, paysans et guides à cheval. Panorama à 360° sur les Cévennes et les Causses! Découverte exceptionnelle du Cirque de Navacelles le temps d’une journée! Itinérance à cheval de 2 jours à 2 mois.

http://www.caval-quinta.fr/ +33 6 24 66 23 66

English : Cavalquinta

Horseback riding in the heart of nature. Breeders, farmers and guides on horseback. 360° panoramic views of the Cévennes and Causses! Discover the Cirque de Navacelles for a day! Horseback itineraries from 2 days to 2 months.

Ausritte und Wanderungen zu Pferd in der Natur. Züchter, Bauern und Führer auf Pferden. 360°-Panorama auf die Cevennen und die Causses! Entdecken Sie einen Tag lang den Cirque de Navacelles! Wanderritte von 2 Tagen bis zu 2 Monaten.

Equitazione nel cuore della natura. Allevatori, agricoltori e guide a cavallo. Vista panoramica a 360° sulle Cévennes e le Causses! Scoprite il Cirque de Navacelles per un giorno! Itinerario a cavallo da 2 giorni a 2 mesi.

Paseos a caballo en plena naturaleza. Criadores, agricultores y guías a caballo. Vistas panorámicas de 360° de las Cevenas y las Causses ¡Descubra el Circo de Navacelles por un día! Itinerancia a caballo de 2 días a 2 meses.

