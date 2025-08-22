Cavarc, la balade de la Nette Cavarc Lot-et-Garonne

Cavarc, la balade de la Nette A pieds Difficulté moyenne

Cavarc, la balade de la Nette 47330 Cavarc Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Au départ vous découvrirez de grandes parcelles céréalières. Le passage en Dordogne est marqué par l’entrée dans un bois très dense, puis par le passage sur les rives du lac de la Nette. Le cheminement se poursuit sur un chemin marquant la limite territoriale entre la Dordogne et le Lot-et-Garonne.

English : Cavarc, la balade de la Nette

At the start of this hike you will discover large cereal plots. The part in the department the Dordogne leads you into a very dense wood ; this is then followed by a path on the shores of the lake Nette. The walk continues on a path marking the territorial limit between the Dordogne and the L-et-G.

Deutsch : Cavarc, la balade de la Nette

Am Anfang werden Sie große Getreidefelder entdecken. Der Übergang in die Dordogne ist gekennzeichnet durch den Eintritt in einen sehr dichten Wald und dann durch den Übergang an den Ufern des Lac de la Nette. Der Weg führt weiter über einen Pfad, der die Gebietsgrenze zwischen der Dordogne und dem Departement Lot-et-Garonne markiert.

All’inizio scoprirete grandi appezzamenti di cereali. Il passaggio in Dordogna è segnato dall’ingresso in un bosco molto fitto, poi dal passaggio sulle rive del lago della Nette. L’itinerario prosegue su un sentiero che segna il confine territoriale tra la Dordogna e il Lot-et-Garonne.

Español : Cavarc, la balade de la Nette

Al principio descubrirás grandes parcelas de cereales. El paso a la Dordoña está marcado por la entrada en un bosque muy denso, y luego por el paso a orillas del lago de la Nette. La ruta continúa por un camino que marca el límite territorial entre la Dordogne y el Lot-et-Garonne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine