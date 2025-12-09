Cébriot Chaux-Neuve Doubs
Cébriot Parking des Tremplins, Chaux-Neuve 25240 Chaux-Neuve Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8970.0 Tarif :
Ruisseau du Cébriot, point de vue de Champvent, tremplins de saut à skis. Sentier alternant chemins pâturés, passage de ruisseaux et forêts.
English :
Cébriot stream, Champvent viewpoint, ski jumps. Trail alternates between pasture paths, stream crossings and forests.
Deutsch :
Cébriot-Bach, Aussichtspunkt Champvent, Skisprungschanzen. Pfad mit abwechselnden Weidewegen, Bachüberquerungen und Wäldern.
Italiano :
Torrente Cébriot, punto panoramico di Champvent, trampolini di lancio. Il percorso alterna sentieri di pascolo, attraversamenti di ruscelli e boschi.
Español :
Arroyo Cébriot, mirador de Champvent, saltos de esquí. El sendero alterna caminos de pastos, cruces de arroyos y bosques.
