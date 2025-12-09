Cébriot Chaux-Neuve Doubs

Cébriot A pieds Difficile

Cébriot Parking des Tremplins, Chaux-Neuve 25240 Chaux-Neuve Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 8970.0

Ruisseau du Cébriot, point de vue de Champvent, tremplins de saut à skis. Sentier alternant chemins pâturés, passage de ruisseaux et forêts.

English :

Cébriot stream, Champvent viewpoint, ski jumps. Trail alternates between pasture paths, stream crossings and forests.

Deutsch :

Cébriot-Bach, Aussichtspunkt Champvent, Skisprungschanzen. Pfad mit abwechselnden Weidewegen, Bachüberquerungen und Wäldern.

Italiano :

Torrente Cébriot, punto panoramico di Champvent, trampolini di lancio. Il percorso alterna sentieri di pascolo, attraversamenti di ruscelli e boschi.

Español :

Arroyo Cébriot, mirador de Champvent, saltos de esquí. El sendero alterna caminos de pastos, cruces de arroyos y bosques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data