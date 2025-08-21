Centre équestre le Poney Rouge Villes-sur-Auzon Vaucluse

Centre équestre le Poney Rouge

Centre équestre le Poney Rouge 321 Chemin Fond 84570 Villes-sur-Auzon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Centre de tourisme équestre, école d’équitation et pension. Laura et Thibault vous proposent des stages, des balades, des randonnées, de la voltige, des cours d’équitation adaptés à tous niveaux sur des chevaux et des poneys d’école.

https://www.leponeyrouge.fr/ +33 6 30 20 10 62

English : Equestrian centre le Poney Rouge

Equestrian tourism centre, riding school, and boarding services. Laura and Thibault offer training courses, rides, treks, vaulting, and riding lessons suitable for all levels on the schools horses and ponies.

Deutsch :

Zentrum für Reittourismus, Reitschule und Pension. Laura und Thibault bieten Praktika, Ausritte, Wanderungen, Voltigieren und Reitunterricht für alle Niveaus auf Schulpferden und -ponys an.

Italiano :

Centro di turismo equestre, scuola di equitazione e pensione. Laura e Thibault offrono corsi di formazione, passeggiate, trekking, acrobazie, lezioni di equitazione adatte a tutti i livelli su cavalli e pony della scuola.

Español :

Centro de turismo ecuestre, escuela de equitación y pensión. Laura y Thibault ofrecen cursos de formación, paseos, senderismo, acrobacias, clases de equitación adaptadas a todos los niveles en caballos de escuela y ponis.

