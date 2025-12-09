Cèze Canoës Goudargues Gard

Cèze Canoës

Cèze Canoës 12, Route de Pont Saint-Esprit 30630 Goudargues Gard Occitanie

Vous recherchez une rivière sauvage, paisible, propre et peu fréquentée? D’avril à octobre, nous proposons des parcours en canoë-kayak et stand-up paddle, pour les débutants et les sportifs, de 5km, 7km, 12km, 19km dans les Gorges et la Vallée de la Cèze.

https://ceze-canoes.fr/fr +33 6 88 69 74 09

English : Cèze Canoës

Are you looking for a wild, peaceful, clean river with little traffic? From April to October, we offer 5km, 7km, 12km and 19km canoe-kayak and stand-up paddle trips in the Gorges and Vallée de la Cèze, for beginners and sports enthusiasts alike.

Deutsch : Cèze Canoës

Sie suchen einen wilden, friedlichen, sauberen und wenig befahrenen Fluss? Von April bis Oktober bieten wir Kanu- und Stand-up-Paddle-Touren für Anfänger und Sportler an. Die Strecken sind 5 km, 7 km, 12 km und 19 km lang und führen durch die Schluchten und das Tal der Cèze.

Italiano :

Siete alla ricerca di un fiume selvaggio, tranquillo, pulito e poco trafficato? Da aprile a ottobre, offriamo gite in canoa-kayak e stand-up paddle di 5 km, 7 km, 12 km e 19 km nelle Gorges e nella Vallée de la Cèze per principianti e più esperti.

Español : Cèze Canoas

¿Busca un río salvaje, tranquilo, limpio y con poco tráfico? De abril a octubre, ofrecemos excursiones en canoa-kayak y stand-up paddle de 5 km, 7 km, 12 km y 19 km por las Gargantas y el Valle de la Cèze, tanto para principiantes como para los más experimentados.

