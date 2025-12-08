Chaffois ni loi Pontarlier Doubs

Chaffois ni loi Gravel bike Difficulté moyenne

Chaffois ni loi Gare de Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 40070.0 Tarif :

Ce parcours est une porte d’entrée idéale aux cyclistes qui souhaitent s’essayer au gravel dans un cadre montagnard, sans aborder des dénivelés importants.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/274

English :

This route is an ideal entry point for cyclists wishing to try gravel in a mountain setting, without having to tackle major changes in altitude.

Deutsch :

Diese Strecke ist ein idealer Einstieg für Radfahrer, die Gravel in einer bergigen Umgebung ausprobieren möchten, ohne große Höhenunterschiede in Kauf zu nehmen.

Italiano :

Questo percorso è un punto di partenza ideale per i ciclisti che vogliono provare lo sterrato in un ambiente montano, senza dover affrontare grandi cambiamenti di altitudine.

Español :

Esta ruta es un punto de entrada ideal para los ciclistas que quieran probar la grava en un entorno de montaña, sin tener que afrontar grandes cambios de altitud.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data