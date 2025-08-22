Cham des Balmelles Trail n°3 Villefort Lozère

Cham des Balmelles Trail n°3 Trail Difficulté moyenne

Cham des Balmelles Trail n°3 Place du Bosquet 48800 Villefort Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 22909.0 Tarif :

Mieux vaut avoir de bonnes jambes pour honorer ce vaillant parcours qui, dominant les deux vallées de l’Altier et du Chalondres, passe par le joli causse des Balmelles et la forêt domaniale de Bayard.

Difficulté moyenne

English :

Good legs are a must on this valiant route, which overlooks the Altier and Chalondres valleys and passes through the pretty causse des Balmelles and the Bayard state forest.

Deutsch :

Die Strecke verläuft über die beiden Täler Altier und Chalondres, durch die hübsche Causse des Balmelles und den Staatswald von Bayard.

Italiano :

Per onorare questo valoroso percorso, che si affaccia sulle valli Altier e Chalondres e attraversa la graziosa causse des Balmelles e la foresta nazionale del Bayard, occorrono buone gambe.

Español :

Necesitarás buenas piernas para hacer honor a esta valiente ruta, que domina los valles de Altier y Chalondres y atraviesa la bonita causse des Balmelles y el bosque nacional de Bayard.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère