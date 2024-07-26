Chambéry en trompe-l’œil Chambéry Savoie

Chambéry en trompe-l’œil

Le Trompe l’oeil s’est particulièrement développé à Chambéry au XIXème siècle. Parce que la Savoie a toujours aimé les décors peints, mais aussi parce qu’il permet, à moindre frais, de compléter les décors, de créer des perspectives, des mouvements…

English : Trompe-l’œil in Chambéry

Trompe l’oeil art strongly developed in Chambéry in the 19th century. Because, on the one hand, people in Savoie have always liked painted decors, but also because it meant they could complete their decors for less, creating perspectives and movements…

Deutsch :

Das Trompe l’oeil entwickelte sich im 19. Jahrhundert in Chambery besonders stark. Weil Savoyen schon immer eine Vorliebe für gemalte Dekorationen hatte, aber auch, weil es mit geringem Aufwand möglich ist, Dekorationen zu ergänzen, Perspektiven und Bewegungen zu schaffen…

Italiano :

il trompe l’oeil si é particolarmente sviluppato a Chambéry nel XIX secolo. Perché la Savoia ha sempre amato la pittura, ma anche perché questa tecnica permette di completare le decorazioni, a un costo più limitato, creando delle prospettive, dei movimenti…

Español :

El trampantojo se desarrolló especialmente en Chambéry en el siglo XIX. Porque a Savoie siempre le han gustado las decoraciones pintadas, pero también porque permite, a menor coste, completar las decoraciones, crear perspectivas, movimientos…

