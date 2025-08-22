Chambly Fresnoy-Mesnil Chambly Oise
Chambly Fresnoy-Mesnil Chambly Oise vendredi 1 mai 2026.
Chambly Fresnoy-Mesnil A pieds Difficulté moyenne
Chambly Fresnoy-Mesnil Rue Raymond Joly 60230 Chambly Oise Hauts-de-France
Durée : 180 Distance : 13000.0 Tarif :
Une balade pour découvrir 3 communes et les champs entres elles.
Difficulté moyenne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chambly Fresnoy-Mesnil
A walk to discover 3 communes and the fields between them.
Deutsch : Chambly Fresnoy-Mesnil
Ein Spaziergang, um 3 Gemeinden und die Felder zwischen ihnen zu entdecken.
Italiano :
Una passeggiata alla scoperta di 3 comuni e dei campi che li separano.
Español : Chambly Fresnoy-Mesnil
Un paseo para descubrir 3 municipios y los campos que los separan.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France