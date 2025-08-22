Chambly Fresnoy-Mesnil Chambly Oise

Chambly Fresnoy-Mesnil A pieds Difficulté moyenne

Chambly Fresnoy-Mesnil Rue Raymond Joly 60230 Chambly Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 13000.0 Tarif :

Une balade pour découvrir 3 communes et les champs entres elles.

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chambly Fresnoy-Mesnil

A walk to discover 3 communes and the fields between them.

Deutsch : Chambly Fresnoy-Mesnil

Ein Spaziergang, um 3 Gemeinden und die Felder zwischen ihnen zu entdecken.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta di 3 comuni e dei campi che li separano.

Español : Chambly Fresnoy-Mesnil

Un paseo para descubrir 3 municipios y los campos que los separan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France