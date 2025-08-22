Champdomergue Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Champdomergue Saint-Privat-de-Vallongue Lozère vendredi 1 mai 2026.
Champdomergue Marche nordique Difficulté moyenne
Champdomergue Pont de Champernal (N 106) 48240 Saint-Privat-de-Vallongue Lozère Occitanie
Durée : 240 Distance : 8919.0 Tarif :
Champdomergue, lieu de mémoire des guerres de religion et de la Seconde Guerre mondiale.
Difficulté moyenne
http://www.cevennes-montlozere.com/ +33 4 66 45 81 94
English :
Champdomergue, a place of remembrance of the Wars of Religion and the Second World War.
Deutsch :
Champdomergue, Ort der Erinnerung an die Religionskriege und den Zweiten Weltkrieg.
Italiano :
Champdomergue, un luogo di memoria delle Guerre di Religione e della Seconda Guerra Mondiale.
Español :
Champdomergue, lugar de recuerdo de las Guerras de Religión y de la Segunda Guerra Mundial.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère