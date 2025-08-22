Champdomergue Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Champdomergue Marche nordique Difficulté moyenne

Champdomergue Pont de Champernal (N 106) 48240 Saint-Privat-de-Vallongue Lozère Occitanie

Durée : 240 Distance : 8919.0 Tarif :

Champdomergue, lieu de mémoire des guerres de religion et de la Seconde Guerre mondiale.

http://www.cevennes-montlozere.com/ +33 4 66 45 81 94

English :

Champdomergue, a place of remembrance of the Wars of Religion and the Second World War.

Deutsch :

Champdomergue, Ort der Erinnerung an die Religionskriege und den Zweiten Weltkrieg.

Italiano :

Champdomergue, un luogo di memoria delle Guerre di Religione e della Seconda Guerra Mondiale.

Español :

Champdomergue, lugar de recuerdo de las Guerras de Religión y de la Segunda Guerra Mundial.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère