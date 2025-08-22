Champerboux VTT n°7 Chanac Lozère
Champerboux VTT n°7 Chanac Lozère vendredi 1 mai 2026.
Champerboux VTT n°7 VTT de descente Difficulté moyenne
Champerboux VTT n°7 place de la vignogue 48230 Chanac Lozère Occitanie
Durée : 210 Distance : 33415.0 Tarif :
Circuit sportif au départ de Chanac à travers le Causse de Sauveterre.Circuit VTT N°7 (balisage rouge).
Difficulté moyenne
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mountain bike circuit N°7 (red markings), starting from Chanac, through the Causse de Sauveterre.
Deutsch :
Sportliche Tour von Chanac aus durch die Causse de Sauveterre.Mountainbike-Route Nr. 7 (rote Markierung).
Italiano :
Percorso per mountain bike n. 7 (segnaletica rossa).
Español :
Ruta de bicicleta de montaña nº 7 (marcas rojas).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère