Champerboux VTT n°7 Chanac Lozère

Champerboux VTT n°7 Chanac Occitanie

Champerboux VTT n°7 Chanac Lozère vendredi 1 mai 2026.

Champerboux VTT n°7 VTT de descente Difficulté moyenne

Champerboux VTT n°7 place de la vignogue 48230 Chanac Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 33415.0 Tarif :

Circuit sportif au départ de Chanac à travers le Causse de Sauveterre.Circuit VTT N°7 (balisage rouge).
Difficulté moyenne

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/   +33 4 66 48 88 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mountain bike circuit N°7 (red markings), starting from Chanac, through the Causse de Sauveterre.

Deutsch :

Sportliche Tour von Chanac aus durch die Causse de Sauveterre.Mountainbike-Route Nr. 7 (rote Markierung).

Italiano :

Percorso per mountain bike n. 7 (segnaletica rossa).

Español :

Ruta de bicicleta de montaña nº 7 (marcas rojas).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère