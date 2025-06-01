Chapelas Roc Villefort Lozère

Chapelas Roc Villefort Lozère vendredi 1 août 2025.

Chapelas Roc Marche nordique Difficulté moyenne

Chapelas Roc Place de l’Ormeau 48800 Villefort Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 7812.0 Tarif :

Cette boucle, une classique eu départ de Villefort, s’élève entre entrelacs sur le coteau oriental de la vallée pour s’ouvrir sur de larges panorama.

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

This loop, a classic from Villefort, winds its way up the eastern slope of the valley, opening out onto wide panoramic views.

Deutsch :

Dieser Rundweg, ein Klassiker von Villefort aus, steigt in einem Geflecht über die östlichen Hänge des Tals auf und öffnet sich zu einem weiten Panorama.

Italiano :

Questo anello, un classico che parte da Villefort, si snoda sulle pendici orientali della valle, aprendosi su ampie vedute panoramiche.

Español :

Este bucle, un clásico que comienza en Villefort, serpentea por las laderas orientales del valle, abriéndose a amplias vistas panorámicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère