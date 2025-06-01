Chapelas Roc Villefort Lozère
Chapelas Roc Villefort Lozère vendredi 1 août 2025.
Chapelas Roc Marche nordique Difficulté moyenne
Chapelas Roc Place de l’Ormeau 48800 Villefort Lozère Occitanie
Durée : 150 Distance : 7812.0 Tarif :
Cette boucle, une classique eu départ de Villefort, s’élève entre entrelacs sur le coteau oriental de la vallée pour s’ouvrir sur de larges panorama.
http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30
English :
This loop, a classic from Villefort, winds its way up the eastern slope of the valley, opening out onto wide panoramic views.
Deutsch :
Dieser Rundweg, ein Klassiker von Villefort aus, steigt in einem Geflecht über die östlichen Hänge des Tals auf und öffnet sich zu einem weiten Panorama.
Italiano :
Questo anello, un classico che parte da Villefort, si snoda sulle pendici orientali della valle, aprendosi su ampie vedute panoramiche.
Español :
Este bucle, un clásico que comienza en Villefort, serpentea por las laderas orientales del valle, abriéndose a amplias vistas panorámicas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère