Chapelas Roc VTT N°35 Villefort Lozère

Chapelas Roc VTT N°35 VTT de descente Facile

Chapelas Roc VTT N°35 Place du Bosquet 48800 Villefort Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 7794.0 Tarif :

Partez à tire-d’aile à la découverte de grands paysages entre chênes et châtaigniers, là où le Chapelas Roc domine, la petite ville encaissée des pentes du mont Lozère, Villefort, où se partagent les grandes voies de communications.

Facile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

Take to the skies to discover the great landscapes between oak and chestnut trees, where the Chapelas Roc dominates, the small town on the slopes of Mont Lozère, Villefort, where the main communication routes divide.

Deutsch :

Entdecken Sie die weiten Landschaften zwischen Eichen und Kastanienbäumen, wo der Chapelas Roc dominiert, die kleine, tief eingeschnittene Stadt an den Hängen des Mont Lozère, Villefort, wo sich die großen Kommunikationswege teilen.

Italiano :

Alzate i cieli per scoprire i grandi paesaggi tra querce e castagni, dove domina il Chapelas Roc, la cittadina nascosta alle pendici del Mont Lozère, Villefort, dove si dividono le principali vie di comunicazione.

Español :

Surque los cielos para descubrir los grandes paisajes entre robles y castaños, donde domina el Chapelas Roc, la pequeña ciudad escondida en las laderas del monte Lozère, Villefort, donde se bifurcan las principales vías de comunicación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère