Chassiecq sentier du camp romain Chassiecq Charente

Chassiecq sentier du camp romain

Chassiecq sentier du camp romain Le Bourg – 16350 Chassiecq Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Point de départ Le Bourg

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/376967 +33 5 45 84 22 22

English :

Starting point: Le Bourg

Deutsch :

Startpunkt: Le Bourg

Italiano :

Punto di partenza: Le Bourg

Español :

Punto de salida: Le Bourg

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-10 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme