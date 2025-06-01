Château du Tournel (GTMC) VTT N°23 Mont Lozère et Goulet Lozère
Château du Tournel (GTMC) VTT N°23 Mont Lozère et Goulet Lozère vendredi 1 août 2025.
Château du Tournel (GTMC) VTT N°23 VTT de descente Difficile
Château du Tournel (GTMC) VTT N°23 Place de la Mairie 48190 Mont Lozère et Goulet Lozère Occitanie
Durée : 99 Distance : 18815.0
Un itinéraire sportif pour découvrir le château du Tournel et emprunter une portion de la Grande Traversée du Massif Central.
http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30
English :
A sporting itinerary to discover the Château du Tournel and a section of the Grande Traversée du Massif Central.
Deutsch :
Eine sportliche Route, auf der Sie das Château du Tournel entdecken und einen Teil der Grande Traversée du Massif Central zurücklegen können.
Italiano :
Un percorso sportivo per scoprire lo Château du Tournel e percorrere un tratto della Grande Traversée du Massif Central.
Español :
Un recorrido deportivo para descubrir el castillo de Tournel y recorrer un tramo de la Gran Travesía del Macizo Central.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère