Château Lafont 17.5 km Broût-Vernet Allier

Château Lafont 17.5 km

Château Lafont 17.5 km Départ du parking de la Place de la Mairie 03110 Broût-Vernet Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Suivez les longs chemins de Broût-Vernet, au milieu de vastes

étendues de prairies, d’arbres et de haies. Ils vous mèneront vers

le fier château de Lafont, qui apparaît tel un rêve dans le paysage.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Follow the long paths of Broût-Vernet, through vast expanses of

meadows, trees and hedges. They will lead you to

the proud Château de Lafont, which appears like a dream in the landscape.

Deutsch :

Folgen Sie den langen Wegen von Broût-Vernet, inmitten von weitläufigen

weiten Wiesen, Bäumen und Hecken. Sie führen Sie zu

das stolze Château de Lafont, das wie ein Traum in der Landschaft erscheint.

Italiano :

Seguite i lunghi sentieri di Broût-Vernet, attraverso vaste distese di prati, alberi e siepi

prati, alberi e siepi. Vi condurranno al

l’orgoglioso Château de Lafont, che appare come un sogno nel paesaggio.

Español :

Siga los largos senderos de Broût-Vernet, a través de vastas extensiones de

prados, árboles y setos. Le conducirán hasta

el orgulloso Château de Lafont, que aparece como un sueño en el paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme