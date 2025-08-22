Château Lafont 17.5 km Broût-Vernet Allier
Château Lafont 17.5 km Broût-Vernet Allier vendredi 1 mai 2026.
Château Lafont 17.5 km
Château Lafont 17.5 km Départ du parking de la Place de la Mairie 03110 Broût-Vernet Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Suivez les longs chemins de Broût-Vernet, au milieu de vastes
étendues de prairies, d’arbres et de haies. Ils vous mèneront vers
le fier château de Lafont, qui apparaît tel un rêve dans le paysage.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Follow the long paths of Broût-Vernet, through vast expanses of
meadows, trees and hedges. They will lead you to
the proud Château de Lafont, which appears like a dream in the landscape.
Deutsch :
Folgen Sie den langen Wegen von Broût-Vernet, inmitten von weitläufigen
weiten Wiesen, Bäumen und Hecken. Sie führen Sie zu
das stolze Château de Lafont, das wie ein Traum in der Landschaft erscheint.
Italiano :
Seguite i lunghi sentieri di Broût-Vernet, attraverso vaste distese di prati, alberi e siepi
prati, alberi e siepi. Vi condurranno al
l’orgoglioso Château de Lafont, che appare come un sogno nel paesaggio.
Español :
Siga los largos senderos de Broût-Vernet, a través de vastas extensiones de
prados, árboles y setos. Le conducirán hasta
el orgulloso Château de Lafont, que aparece como un sueño en el paisaje.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme