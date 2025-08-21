Château Rouge Cauvigny Oise
Château Rouge A pieds Difficulté moyenne
Château Rouge Eglise, rue de Mouy 60730 Cauvigny Oise Hauts-de-France
Durée : 150 Distance : 9700.0 Tarif :
Cette grande boucle vous fait découvrir Cauvigny, son hameau de Château-Rouge et Cousnicourt, sur la commune d’Ully-Saint-Georges.
English : Château Rouge
This long loop takes in Cauvigny, the hamlet of Château-Rouge and Cousnicourt, in the commune of Ully-Saint-Georges.
Deutsch : Château Rouge
Dieser große Rundweg führt Sie durch Cauvigny, seinen Weiler Château-Rouge und Cousnicourt in der Gemeinde Ully-Saint-Georges.
Italiano :
Questo lungo anello comprende Cauvigny, la frazione di Château-Rouge e Cousnicourt, nel comune di Ully-Saint-Georges.
Español : Château Rouge
Este largo bucle pasa por Cauvigny, la aldea de Château-Rouge y Cousnicourt, en la comuna de Ully-Saint-Georges.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France