Château Rouge Cauvigny Oise

Château Rouge A pieds

Château Rouge Eglise, rue de Mouy 60730 Cauvigny Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 9700.0 Tarif :

Cette grande boucle vous fait découvrir Cauvigny, son hameau de Château-Rouge et Cousnicourt, sur la commune d’Ully-Saint-Georges.

English :

This long loop takes in Cauvigny, the hamlet of Château-Rouge and Cousnicourt, in the commune of Ully-Saint-Georges.

Deutsch :

Dieser große Rundweg führt Sie durch Cauvigny, seinen Weiler Château-Rouge und Cousnicourt in der Gemeinde Ully-Saint-Georges.

Italiano :

Questo lungo anello comprende Cauvigny, la frazione di Château-Rouge e Cousnicourt, nel comune di Ully-Saint-Georges.

Español :

Este largo bucle pasa por Cauvigny, la aldea de Château-Rouge y Cousnicourt, en la comuna de Ully-Saint-Georges.

