Châteaux du Tardenois Fère-en-Tardenois Aisne

Châteaux du Tardenois En VTT

Châteaux du Tardenois De l'entrée du stade municipal à Fère-en-Tardenois 02130 Fère-en-Tardenois Aisne Hauts-de-France

Découverte physique de la campagne autour de Fère-en-Tardenois, avec ses bois et ses châteaux celui de Fère, bâti au XIIIe siècle, comporte sept tours, celui de Nesles, de la même époque, dresse encore son donjon aux murs épais de 13 métres. Attention par temps humide, la portion entre Nesles et Seringes-et-Nesles (22 à 25) est difficilement praticable.

English :

Physical discovery of the countryside around Fère-en-Tardenois, with its woods and its castles: that of Fère, built in the 13th century, has seven towers, that of Nesles, from the same period, still stands its keep with walls 13 meters thick. Beware: in wet weather, the portion between Nesles and Seringes-et-Nesles (22 to 25) is difficult to walk.

Deutsch :

Entdecken Sie die Landschaft um Fère-en-Tardenois mit ihren Wäldern und Schlössern: Das Schloss von Fère aus dem 13. Jahrhundert hat sieben Türme, und das Schloss von Nesles aus derselben Epoche hat noch immer einen Bergfried mit 13 Meter dicken Mauern. Achtung: Bei feuchtem Wetter ist der Abschnitt zwischen Nesles und Seringes-et-Nesles (22 bis 25) nur schwer begehbar.

Italiano :

Scoperta fisica della campagna intorno a Fère-en-Tardenois, con i suoi boschi e i suoi castelli: quello di Fère, costruito nel XIII secolo, ha sette torri, e quello di Nesles, dello stesso periodo, conserva ancora il mastio con mura spesse 13 metri. Attenzione: in caso di pioggia, il tratto tra Nesles e Seringes-et-Nesles (dal 22 al 25) è difficile da percorrere.

Español :

Descubrimiento físico de los alrededores de Fère-en-Tardenois, con sus bosques y sus castillos: el de Fère, construido en el siglo XIII, tiene siete torres, y el de Nesles, de la misma época, conserva su torre del homenaje con muros de 13 metros de grosor. Atención: con tiempo húmedo, el tramo entre Nesles y Seringes-et-Nesles (22 a 25) es difícil de recorrer.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-09-06 par Agence Aisne Tourisme