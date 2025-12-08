Chauve Roche Mont-de-Laval Doubs

Chauve Roche A pieds Très difficile

Chauve Roche Chêne de la Liberté, Mont de Laval 25210 Mont-de-Laval Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 10380.0

N’y allez pas à reculons ! Sympathique randonnée depuis le plateau du Russey pour découvrir le cirque de consolation reculée jurassienne.

English :

Don’t go backwards! A pleasant hike from the Plateau du Russey to discover the Cirque de Consolation, a remote area of the Jura.

Deutsch :

Gehen Sie nicht rückwärts! Sympathische Wanderung vom Plateau du Russey aus, um den Cirque de consolation zu entdecken: abgelegenes Juragebirge.

Italiano :

Non andate indietro! Una piacevole escursione dal Plateau du Russey per scoprire il Cirque de Consolation, una zona remota del Giura.

Español :

¡No vayas hacia atrás! Una agradable excursión desde el Plateau du Russey para descubrir el Circo de Consolación, una zona remota del Jura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data