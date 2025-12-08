CHEMIN ACCESSIBLE A TOUS DU BOIS DU DON Saint-Julien-de-Vouvantes Loire-Atlantique
CHEMIN ACCESSIBLE A TOUS DU BOIS DU DON Saint-Julien-de-Vouvantes Loire-Atlantique vendredi 1 mai 2026.
CHEMIN ACCESSIBLE A TOUS DU BOIS DU DON
CHEMIN ACCESSIBLE A TOUS DU BOIS DU DON 44670 Saint-Julien-de-Vouvantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Durée : Distance : 1000.0 Tarif :
Offrez-vous une parenthèse nature ! Partez pour une agréable balade autour de l’étang, sur un sentier facile et peu vallonné. Profitez de nombreux bancs pour faire une pause en pleine nature, ainsi qu’une aire de pique-nique aménagée et des toilettes accessibles pour tous
English :
Take a break from nature! Take a pleasant stroll around the pond, on an easy, gently undulating path. There are plenty of benches where you can take a break in the middle of nature, as well as a picnic area and toilets accessible to all
Deutsch :
Gönnen Sie sich eine Auszeit in der Natur! Machen Sie einen angenehmen Spaziergang um den Teich herum, auf einem leichten und wenig hügeligen Weg. Nutzen Sie die zahlreichen Bänke, um eine Pause in der Natur einzulegen, sowie den Picknickplatz und die barrierefreien Toiletten
Italiano :
Prendetevi una pausa dalla natura! Fate una piacevole passeggiata intorno allo stagno su un sentiero facile e dolcemente ondulato. Ci sono molte panchine per fare una pausa nel cuore della natura, un’area picnic e servizi igienici accessibili a tutti
Español :
Tómese un descanso en plena naturaleza Dé un agradable paseo alrededor del estanque por un sendero fácil y suavemente ondulado. Hay muchos bancos donde descansar en plena naturaleza, así como una zona de picnic y aseos accesibles para todos
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par eSPRIT Pays de la Loire