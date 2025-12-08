Chemin Art Nature d’Andilly Andilly Haute-Savoie

Chemin Art Nature d’Andilly

Chemin Art Nature d’Andilly Charly 74350 Andilly Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au bord de ce chemin ombragé, vous pouvez créer et laisser une œuvre de land art, en pierre, en bois, terre, plus ou moins éphémère. Vous découvrirez des sculptures en bois le long du chemin. Cadre idéal pour une petite promenade en famille.

https://www.andilly74.com/Francais +33 4 50 44 21 43

English : Chemin Art Nature d’Andilly

At the edge of this shady path, you can create and leave a work of land art, in stone, wood or earth, more or less ephemeral. You’ll discover wooden sculptures along the way. An ideal setting for a family outing.

Deutsch : Kunst-Natur-Weg von Andilly

Am Rande dieses schattigen Weges können Sie ein Land-Art-Kunstwerk aus Stein, Holz, Erde, mehr oder weniger vergänglich, erschaffen und hinterlassen. Entlang des Weges werden Sie auch Holzskulpturen entdecken. Idealer Rahmen für einen kleinen Spaziergang mit der Familie.

Italiano :

Ai margini di questo sentiero ombreggiato, si può creare e lasciare un’opera di land art, in pietra, legno o terra, più o meno effimera. Lungo il percorso si trovano sculture in legno. Un ambiente ideale per una passeggiata in famiglia.

Español : Chemin Art Nature d’Andilly

Al borde de este sendero sombreado, podrá crear y dejar una obra de land art, en piedra, madera o tierra, más o menos efímera. Encontrará esculturas de madera a lo largo del camino. Un marco ideal para un paseo en familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme