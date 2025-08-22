Chemin Autour du Village aux 55 Pigeonniers Loupiac Lot
Chemin Autour du Village aux 55 Pigeonniers
Chemin Autour du Village aux 55 Pigeonniers 46350 Loupiac Lot Occitanie
Ce parcours est doté d’un patrimoine architectural remarquable tel, le château de Loupiac et de nombreuses maisons à pigeonniers.
En France, sous l’ancien régime, seuls les propriétaires terriens avaient le droit de construire des pigeonniers
English :
This route boasts a remarkable architectural heritage, including the Château de Loupiac and numerous houses with pigeon lofts.
In France, under the ancien régime, only landowners had the right to build dovecotes
Deutsch :
Diese Strecke verfügt über ein bemerkenswertes architektonisches Erbe wie das Schloss von Loupiac und zahlreiche Häuser mit Taubenschlägen.
In Frankreich durften unter dem Ancien Régime nur Landbesitzer Taubenhäuser bauen
Italiano :
Questo itinerario vanta un notevole patrimonio architettonico, tra cui lo Château de Loupiac e numerose case con colombaie.
Sotto l’Ancien Régime in Francia, solo i proprietari terrieri avevano il diritto di costruire colombaie
Español :
Esta ruta cuenta con un notable patrimonio arquitectónico, como el castillo de Loupiac y numerosas casas con palomar.
En el Antiguo Régimen francés, solo los terratenientes tenían derecho a construir palomares
