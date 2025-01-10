Chemin de Barker en Vallée Dordogne Etape 1 Sarlat-la-Canéda Dordogne

Chemin de Barker en Vallée Dordogne Etape 1 Sarlat-la-Canéda Dordogne vendredi 1 août 2025.

Chemin de Barker en Vallée Dordogne Etape 1 A pieds Difficile

Chemin de Barker en Vallée Dordogne Etape 1 24200 Sarlat-la-Canéda Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 21000.0 Tarif :

Cette 1ère étape vous conduiras de Sarlat à Domme. Dans le centre historique de Sarlat, vous passerez devant la maison de la Boëtie, la cathédrale Saint Sacerdos… Plus loin, la bastide de Domme, élevée en 1281 au sommet d’un éperon rocheux par le roi de France Philippe III le hardi.

Difficile

https://www.sarlat-tourisme.com/ +33 5 53 82 85 79

English : Chemin de Barker en Vallée Dordogne Etape 1

This 1st stage will take you from Sarlat to Domme. In the historic centre of Sarlat, you will pass in front of the Maison de la Boëtie, the Saint Sacerdos Cathedral… Further on, the bastide town of Domme, built in 1281 at the top of a rocky spur by the king of France Philippe III the Bold.

Deutsch : Chemin de Barker en Vallée Dordogne Etape 1

Diese erste Etappe führt Sie von Sarlat nach Domme. Im historischen Zentrum von Sarlat kommen Sie am Haus von La Boëtie und der Kathedrale Saint Sacerdos vorbei… Weiter entfernt liegt die Bastide Domme, die 1281 von dem französischen König Philipp III. dem Kühnen auf einem Felsvorsprung errichtet wurde.

Italiano :

Questa prima tappa vi porterà da Sarlat a Domme. Nel centro storico di Sarlat, passerete davanti alla casa di La Boëtie, alla cattedrale di Saint Sacerdos… Più avanti, la bastide di Domme, costruita nel 1281 in cima a uno sperone roccioso dal re francese Philippe III le hardi.

Español : Chemin de Barker en Vallée Dordogne Etape 1

Esta primera etapa le llevará de Sarlat a Domme. En el centro histórico de Sarlat, pasará por la casa de la Boëtie, la catedral de Saint Sacerdos… Más adelante, la bastida de Domme, construida en 1281 en lo alto de un espolón rocoso por el rey francés Philippe III le hardi.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine