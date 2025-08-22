Chemin de Brisquet Puchay Eure
Chemin de Brisquet Puchay Eure vendredi 1 mai 2026.
Chemin de Brisquet
Chemin de Brisquet 27150 Puchay Eure Normandie
Durée : 270 Distance : 18000.0 Tarif :
Ce circuit, bordé par le massif forestier de Lyons, et entrecoupé çà et là de vallons et de bosquets, invite à la découverte des jolies charmantes communes rurales du plateau du Vexin Normand. Dans la lumière déclinante du soir ou dans la brume du matin, la forêt, espace rêvé pour une douce flânerie au pays des légendes, de la magie et du conte, nous emmène sur le chemin de Brisquet et de sa légende…
+33 2 32 27 60 63
English : Chemin de Brisquet
This walk, bordering the forest of Lyons, interspersed here and there with vales and groves, invites you to explore the quaint little villages of the Vexin Normand countryside. In the fading evening light or in the morning mist, the forest, the ideal place for a stroll in the land of legends, magic and fairy tales, leads you along the Brisquet Path and its legend…
Deutsch :
Dieser Rundweg, der vom Waldmassiv von Lyons gesäumt und hier und da von Tälern und Hainen unterbrochen wird, lädt zur Entdeckung der hübschen, charmanten Landgemeinden auf dem Plateau des Vexin Normand ein. Im schwindenden Licht des Abends oder im Morgennebel ist der Wald der ideale Ort für einen sanften Spaziergang im Land der Legenden, der Magie und der Märchen.
Italiano :
Questo circuito, delimitato dalla foresta di Lione e intervallato qua e là da valli e boschetti, invita a scoprire gli incantevoli comuni rurali dell’altopiano del Vexin Normand. Con la luce della sera o con la nebbia del mattino, la foresta è il luogo ideale per una dolce passeggiata nella terra delle leggende, della magia e dei racconti, che ci porta sul sentiero di Brisquet e della sua leggenda…
Español :
Este circuito, bordeado por el bosque de Lyon e intercalado aquí y allá con valles y bosquecillos, le invita a descubrir los encantadores municipios rurales de la meseta del Vexin Normand. A la luz del atardecer o con la niebla de la mañana, el bosque es el lugar perfecto para dar un suave paseo por el país de las leyendas, la magia y los cuentos, llevándonos por el camino de Brisquet y su leyenda…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme