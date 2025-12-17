CHEMIN DE LA CHAPELLE SAINT ELOI ACCESSIBLE POUR TOUS Sion-les-Mines Loire-Atlantique
CHEMIN DE LA CHAPELLE SAINT ELOI ACCESSIBLE POUR TOUS Sion-les-Mines Loire-Atlantique vendredi 1 mai 2026.
CHEMIN DE LA CHAPELLE SAINT ELOI ACCESSIBLE POUR TOUS
CHEMIN DE LA CHAPELLE SAINT ELOI ACCESSIBLE POUR TOUS 44590 Sion-les-Mines Loire-Atlantique Pays de la Loire
Durée : Distance : 900.0 Tarif :
Un sentier accessible au cœur d’un ancien site de forges d’exception.
https://www.openrunner.com/route-details/22999252 +33 2 40 28 95 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An accessible trail in the heart of an exceptional former forge site.
Deutsch :
Ein zugänglicher Pfad inmitten eines außergewöhnlichen ehemaligen Schmiedegeländes.
Italiano :
Un percorso accessibile nel cuore di un’eccezionale ex fucina.
Español :
Un sendero accesible en el corazón de una antigua forja excepcional.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par eSPRIT Pays de la Loire