Chemin de la Galache à Lassalle Berneuil Haute-Vienne

Chemin de la Galache à Lassalle En VTT Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Chemin de la Galache à Lassalle 87300 Berneuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Difficulté moyenne

https://www.visitlimousin.com/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chemin de la Galache à Lassalle

Deutsch : Chemin de la Galache à Lassalle

Italiano :

Español : Chemin de la Galache à Lassalle

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine